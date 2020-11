Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte, Traian Basescu, critica aspru gestionarea pandemiei de catre autoritați. Acesta considera ca nu se impun restricțiile corecte pentru a stopa raspandirea virusului. In cursul serii de ieri, acesta a vorbit despre unul dintre cele mai mare focare de infecție cu COVID-19, asupra caruia…

- De cand traieste o frumoasa poveste de iubire cu Viviana Sposub, George Burcea pare sa isi neglijeze cele doua fetite pe care le are cu Andreea Balan. Vedeta de la “Te cunosc de undeva!” ii aduce acuzatii dure fostului sau sot. Andreea Balan, acuzații dure la adresa lui Burcea Desi au promis ca divortul…

- Acuzații grave in adresa președintelui Igor Dodon. Deputatul PAS Sergiu Litvinenco a anunțat ca va sesiza Procuratura Generala in legatura cu probele pe care le deține precum ca socialiștii și liderul lor informal, Igor Dodon, pregatesc fraudarea alegerilor prezidențiale din 1

- Oamenii legii au oferit amanunte despre jaful care a avut loc, marți dimineața, in orașul Otopeni, județul Ilfov, cand doua bancomate ale unei banci au fost aruncate in aer. Poliția cauta trei suspecți."Suspecții aveau fețele acoperite cu maști folosite pentru uz medical", a declarat șeful Direcției…

- In cauza au fost efectuate trei perchezitii domiciliare, la una dintre locatii fiind descoperite 13 doze de cannabis. In seara de 13 august, politistii au surprins in flagrant delict doi barbati, de 23, respectiv 24 de ani, in timp ce ar fi incercat sa vanda diferite droguri. Dosarul a fost trimis spre…

- Parlamentarii USR insista pentru organizarea alegerilor pe parcursul a doua zile și acuza PSD și PNL ca „stau cu nasul in sondaje”.„Am cerut public de o luna și jumatate președintelui sa convoace toate partidele, AEP, medicii, MS la consultari pentru a analiza cum putem face campanie electorala…

- Sindicatul Național Sport și Tineret acuza ministerul condus de Ionuț Stroe ca a declanșat campania „directori pentru partid”. Reprezentanții SNST ii solicita ministrului sa il demita „de indata” pe numitul Popa Dan Septimiu Radu din funcția de director adjunct al Complexului Sportiv Studențesc Tei.„De…

- In contextul unor creșteri uriașe ale imbolnavirilor de COVID-19, toata lumea incearca sa gaseasca vinovații. Cel mai recent exemplu este declarația fostului președinte, Traian Basescu, care a exprimat public acuzații grave la adresa șefului DSU, Raed Arafat. „Totul a fost lasat pe mana lui Raed Arafat”…