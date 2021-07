Detalii neștiute din viața lui Nelu Vlad, solistul trupei „Azur”. A fost exmatriculat de la Academia de Poliție Nelu Vlad e solistul trupei „Azur” de mulți ani de zile. Cantarețul s-a bucurat de succes și la inceputul carierei, dar și acum, la varsta de 70 de ani. Iata detalii neștiute despre copilaria și adolescența lui, dar și despre cum a descoperit ca muzica e marea lui pasiune. Formația muzicala „Azur” a fost inființata in 1984 la Braila, iar de atunci a cunoscut o popularitate foarte mare. Printre cele mai cunoscute piese ale lor se numara: „Cenușareasa”, „Nu sint prost, dar nici deștept”, „Mona (Se marita Mona)”. Solist e Nelu Vlad. Despre viața lui dincolo de scena, el a povestit intr-un interviu… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi prieteni ai publicatiei noastre ne-au sugerat sa lansam o rubrica, în cadrul careia sa prezentam personalitati din cultura nationala mai putin cunoscute la noi. Un cititor de la Hâncesti ne-a propus si un nume concret - Jean Moscopol, celebru cântaret român de muzica…

- Luni, la ora 03:09:28, s-a produs in zona seismica Vrancea un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4,1, la adancimea de 112km, anunța INCDFP. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 70km E de Brasov, 77km NE de Ploiesti, 116km S de Bacau, 120km V de Braila, 121km V de Galati,…

- O noua sesiune de recrutare, a fost lansata pentru tinerii care doresc sa devina ofițeri ai Jandarmeriei Romane – cererile se pot depune pana duminica 11 iulie 2021! Tinerii care iși doresc sa urmeze cursurile Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București au acum posibilitatea sa se inscrie…

- Actorul Eugene Simon, cunoscut din serialul „Game of Thrones”, va fi prezent la Comic Con Summer Limited Edition de la Bucuresti, eveniment ce va avea loc la finalul lunii august. Eugene Simon a fost interpretul personajului Lancel Lannister, loial lui Cercei, mai apoi membru obedient al The…

- Se contureaza necesitatea instituirii unei noi rute, alternative, de formare profesionala initiala de nivel studii universitare de master in cadrul Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza", destinata candidatilor care detin o licenta in specializari universitare necesare structurilor Ministerului…

- Inundațiile au cauzat probleme in mare parte din țara, iar cinci județe sunt inca sub cod roșu de inundații, autoritațile fiind in alerta pentru a interveni in caz de probleme. Situația este mai dificila la Biliești, in județul Vrancea, unde au fost afectate 70 de gospodarii, iar 40 de persoane s-au…

- Adelina, in varsta de 38 de ani și Cristi Chivu, in varsta de 40 de ani, sunt casatoriți de 13 ani și au o relație de 14 ani. Cei doi au impreuna doua fete și o casnicie așa cum și-au dorit. Formeaza unul dintre cele mai solide cupluri, iar Adelina povestește cum se ințelege cu soțul ei, care de multe…

- Un cutremur a avut loc joi dimineata, in județul Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter, s-a produs la ora 10.02, la adancimea de 90 de km. Cutremurul a avut loc in apropierea urmatoarelor orașe:…