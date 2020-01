Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo e aproape de inca un play-out, n-are bani sa achite salariile, dar a fixat la litera programul pentru cantonamentul din Spania. Cand e vorba de imagine, clubul din „Ștefan cel Mare” deseneaza brandul in culori vii, contrar a ceea ce arata pe teren echipa in ultimii ani. ...

- Familia femeii care a luat foc pe masa de operație de la Spitalul Floreasca afirma, intr-un comunicat de presa prezentat de catre Digi24, ca nu a fost informata in legatura cu gravitatea incidentului, iar unele detalii le-a aflat din presa.Femeia fusese internata pe 10 dcembrie cu diagnosticul de cancer…

- Iuliana Luciu se gandește sa ii calce pe urme surorii sale, Nicoleta Luciu. Bruneta iși dorește din ce in ce mai mult o familie și copii, insa vrea sa fie ceva stabil și de durata, nu iși dorește sa aiba o relație doar de dragul de a sta singura.

- Mick Schumacher a condus, acum doua saptamani, pe circuitul italian de la Fiorano, monopostul Ferrari F2002 al tatalui sau, care urmeaza sa fie vandut la licitatie pe 30 noiembrie, la Abu Dhabi, pentru o suma cuprinsa intre 5,5 si 7,5 milioane dolari. Michael Schumacher, intre MIRACOL si STIINTA.…

- A fost și va ramane una dintre cele mai apreciate artiste de la noi! Denisa Raducu este in continuare ascultata de catre toți admiratorii ei, deși tanara s-a stins din viața in urma cu mai bine de doi ani. Sunt inca lucruri neștiute din viața ei. Spre exemplu, in diferite videoclipuri, i s-au putut…

- Corina Chiriac a plecat in Statele Unite ale Americii, inainte de Revolutie. Toata lumea stie ca 6 ani i-a petrecut peste Ocean, dar nimeni cum si-a castigat existenta celebra artista! Avea 38 de ani si nicio meserie. Pana cand, cativa prieteni au recomandat-o si astfel, a reusit sa castige... experienta!…

- Simona Halep (28 de ani, 5 WTA) și canadianca Bianca Andreescu (19 ani, 4 WTA) se intalnesc luni, dupa ora 14:00, in grupele Turneului Campioanelor, liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport 2. Antrenorul Dobre a vorbit și despre cum se prezinta Halep din punctul de vedere fizic. …

- Detalii șocante din viața lui Ștefan Banica! Devenit proaspat tatic, acesta este departe de poveștile trecutului și mai liniștit decat niciodata, dar se pare ca a venit momentul pentru cateva dezvaluiri aparte. Nimeni nu s-ar fi gandit ca solistul este o persoana agresiva, mai ales cu femeile, muzele…