- Ioana Stroe sau Ioana cu pancarta, așa cum este ea cunoscuta "a ieșit la atac". Finalista iUmor ete indignata pe mai multe vedete de la noi. Ce o deranjaza pe bruneta și ce mesaj le-a transmis aceasta divelor mioritice.

- Deși parea ca lucrurile s-au mai calmat, nici vorba de așa ceva! Scandalul continua intre Daniel Onoriu și Isabela, inca soția lui. Femaia a ajuns la secția de poliție, de urgența, in aceste zile și a depus o alta plangere impotriva barbatului. Motivul pentru care a cerut din nou ajutorul oamenilor…

- Apar noi detalii șocante in cazul celor doua romance ucise cu sange rece in orașul Naro, din Italia. Medicii legiști au efectuat autopsia celor doua cadavre și au scos la iveala faptul ca, Delia Zarnescu, in varsta de 58 de ani, si Maria Rus, in varsta de 54 de ani, au trecut prin chinuri groaznice…

- La un cazino din Campia Turzii a izbucnit un conflict spontan. Polițiștii au fost solicitați sa intervina de urgența. Conflictul a izbucnit intre clienții cazinoului respectiv și risca sa degenereze. Noroc ca oamenii legii au intervenit la timp și au aplanat conflictul. Cei implicați au fost legitimați…

- Au aparut mai multe detalii despre cei trei ostatici israelieni uciși din greșeala in Gaza de catre forțele israeliene. Aceștia arborau un steag alb, potrivit unei prime anchete privind incidentul, a declarat sambata un oficial militar.

- Bia Khalifa a luat o decizie radicala in ceea ce privește viața sa. Blondina a decis sa ia aceasta hotarare, dupa ce in urma cu opt luni fratele ei a fost arestat, iar de atunci se afla dupa gratii. Iata la ce concluzie a ajuns blondina și ce vrea sa faca de acum inainte.

- Andreea Popescu a intrat in atenția publicului dupa ce s-a alaturat echipei Deliei Matache și a fost dansatoare la concertele ei. Prietenia lor a durat ani de zile, insa nu intotdeauna era lapte și miere intre ele.Andreea Popescu, cunoscuta de mulți drept dansatoarea Deliei Matache, a vorbit in cadrul…

- Apar detalii incredibile din ancheta Revoluției care il vizeaza pe fostul președinte Ion Iliescu. Avocații acestuia critica „insistența deosebita a procurorilor militari in rechizitoriu asupra sintagmei psihoza securist-terorista".Mai exact, aparatorii fostului președinte al Romaniei arata ca nu…