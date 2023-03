Stiri pe aceeasi tema

- Pe 29 decembrie 2013, viața lui Michael Schumacher avea sa se schimbe definitiv. Multiplul campion de Formula 1 a suferit un accident la schi, iar de la acel moment veștile despre starea de sanatate a pilotul german sunt extrem de puține.

- Oana Roman a oferit noi detalii despre starea de sanatate a mamei sale. Cu ce problema s-a confruntat Mioara Roman in aceasta dimineața. Vedeta le-a explicat urmaritorilor de pe o rețea de socializare de ce este mai bine ca femeia care i-a dat viața sa stea la centru.

- Avocații celor doi milionari au fost cei care au facut cateva declarații cu privire la dosarul in care sunt implicați frații Tate. Instanța a decis astazi, 20 ianuarie, ca Andrew și Tristan Tate sa ramana in arestul preventiv inca 30 de zile, asta dupa ce milionarilor le-a fost respinsa cererea de eliberare.

- O noua lovitura pentru frații Andrew și Tristan Tate dupa ce au fost arestați preventiv sub acuzațiile de trafic de persoane și viol! Averea celor doi milionari din țara a intrat in administrarea statului roman. Noi informații despre cazul lor, la Antena Stars.

- Doua persoane au fost ranite duminica intr-un accident care a avut loc pe DN 2, in zona localitatii bacauane Bogdan Voda. In accident au fost implicate trei vehicule – un microbuz, un TIR si un autoturism, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau, citat de Agerpres. Cele doua…

- Dupa cum bine știm cu toții, Oana Roman a trecut prin momente grele din cauza problemelor de sanatate ale mamei ei. In exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a oferit detalii despre starea Mioarei Roman. Cum se simte in prezent.

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe a declarat luni, in emisiunea Talk News de la Prima News TV, despre proiectul coplatii in sanatate, ca ministrul Rafila ar trebui sa deschida foarte mult dezbaterea si, atata vreme cat toti in aceasta tara contribuie si platesc taxe, principiul sustinut de ei…