- Primaria municipiului Pitești anunța ca, incepand cu data de 16.10.2023, solicitanții de finanțare inscriși in lista transmisa de Administrația Fondului pentru Mediu pot depune documentele, fie fizic, la sediul Primariei Municipiului Pitești din strada Victoriei, nr. 24, intrarea D, fie on-line, prin…

- Primaria Municipiului Zalau aduce la cunoștința persoanelor interesate faptul ca Administrația Fondului pentru Mediu a comunicat lista cu persoanele fizice care s-au inscris pe site-ul AFM in programul Rabla Local. Astfel, incepand de astazi, 09 octombrie 2023, persoanele fizice interesate de participare…

- Programul Casa Verde Fotovoltaice s-a bucurat de un imens interes in randul populației, fondurile disponibile in toate zonele țarii fiind epuizate in doar cateva minute dupa ce era permisa inscrierea in aplicație. Cu toate acestea, cei care au reușit sa se inscrie in acest program se pare ca vor mai…

- Pana acum, din Sfantu Gheorghe au fost depuse 85 de cereri de casare a unor masini mai vechi de 15 ani. Administratia Fondului de Mediu anunta prelungirea sesiunii de inscriere a persoanelor fizice in cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local pana la data de 29 septembrie,…

- Termenul pentru inscrierea in Programul Rabla Local a fost prelungit cu o luna, conform unui anunț facut de Primaria Piatra Neamț, astfel ca cei care vor sa scape de un autoturism vechi pentru a incasa prima de casare de 3.000 de lei, pot face acest lucru pana cel mai tarziu la data de 29 septembrie.…

- Un numar de 15 statii de incarcare a vehiculelor electrice si plug-in hybrid vor fi construite in Bragadiru, Cornetu, Chiajna, Mogosoaia, Snagov, Gruiu, Cernica, Tunari, Buftea si Copaceni, printr-o finantare nerambursabila obtinuta de Consiliul Judetean Ilfov, suma eligibila aprobata pentru acest proiect…

- Primaria Municipiului Moreni se numara printre acelea inscrise in Programul ,,Rabla Local”, derulat de Administrația Fondului de Mediu (AFM). „Primaria municipiului Moreni a solicitat AFM finantare pentru un numar de 100 de autovehicule. Prin Programul „Rabla local”, proprietarii vor putea casa…

- Astazi, 31 iulie, s-a dat startul inscrierii in Pogramul Rabla Local pentru casarea autovehiculelor uzate. Municipiul Piatra-Neamț primeste finantare pentru casarea a 500 de autovehicule din oras. Prima de casare este de 3.000 de lei pentru fiecare autovehicul. In aceasta prima etapa, inscrierile se…