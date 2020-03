Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Georgiana Elena Lupu, campioana nascuta in inchisoare, si-a povestit drama in cadrul emisiunii "Acces Direct", mama tinerei de 23 de ani a intervenit telefonic si a facut cateva dezvaluiri socante.

- Femeia care a fost la un pas sa fie taiata in doua de rotile unui tramvai si a fost salvata printr-o minune, dezvaluiri incredibile despre discutiile cu mortii! Ia legatura cu cei plecati dintre noi si știe ce se intampla in lumea de dincolo.

- Dorin Chirtoaca a publicat pe pagina sa de facebook mai multe imagini și detalii despre crima zguduitoare de la Orhei, unde un tanar de 14 ani l-a injunghiat pe amicul sau, de doar 12 ani, pentru o consola XBOX.

- Donald Trump, președintele Statelor Unite, a fost aproape sa intre in afaceri cu Gigi Becali, dupa cum explica, la inceputul afacerilor sale, latifundiarul din Pipera. Patronul FCSB dezvaluia in 2007 ca oamenii lui Trump au fost la București și ca voiau sa faca doua turnuri denumite Becali-Trump Towers. …

- Trupul asistentei Mihaela Enache va ajunge azi la Vaslui și va fi depus la biserica Sfinții Petru și Pavel din oraș. Asta dupa ce medicii legiști ieșeni au efectuat, miercuri, autopsia, urmand ca in cel mai scurt timp sa stabileasca și cauza morții. ~nmormantarea va avea loc sambata, la ora 11:00, insa…

- Daniel Popa, militar in termen in decembrie 89, a cazut la Otopeni, ciuruit de gloante. Fratele sau, Valentin, militar la aceeasi unitate din Campina, a scapat cu viata doar pentru ca masina Salvarii, pe care era sofer, nu a pornit. Dupa 30 de ani, multe lucruri ii sunt inca vii in memorie si ii aduc…

- Ștefan Gadola, acționar minoritar la CFR Cluj, a vorbit la GSP Live despre decizia care a intristat intreaga suflare din „Gruia”: desparțirea de Juan Emmanuel Culio, cel mai reprezentativ jucator starin din istoria clubului, nevoit sa se intoarca in Argentina natala din cauza unor probleme familiale. …