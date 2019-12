Destituirea lui Donald Trump, votata de Comisia Juridica din Camera Reprezentantilor

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a respins vineri procedura de punere sub acuzare si de destituire impotriva sa ca fiind o "farsa" si a spus ca nu l-ar deranja un proces lung in Senatul SUA, precizand totodata ca i-ar placea sa il vada pe avertizorul de integritate a carui plangere i-a facut pe democrati…

- Comisia Juridica din Camera Reprezentantilor a SUA a votat vineri favorabil cele doua capete de acuzare impotriva presedintelui republican Donald Trump in cadrul procedurii de impeachment (punere sub acuzare si destituire), respectiv abuz de putere si obstructionarea Congresului, informeaza Reuters.…

- „Astazi, le cer liderilor din Camera sa activeze articolele impeachment-ului (n.red - punerea sub acuzare)”, a declarat sefa Camerei Reprezentantilor. Declaratia vine la o zi dupa ce Comisia Juridica a Camerei a hotarât sa ia în considerare pregatirea capetelor de acuzare…

- A doua faza a anchetei pentru destituire impotriva presedintelui american Donald Trump incepe astazi in Comisia Juridica din Camera Reprezentantilor, congresmenii urmand sa consulte public specialisti in...

- Casa Alba a anunțat duminica faptul ca președintele SUA, Donald Trump, nu va participa miercuri la o la o audiere in cadrul unei anchete a Camerei Reprezentanților care ar putea conduce la inițierea procedurii demiterii liderului american, informeaza agenția de știri Dpa.Citește și: Liviu…

- Audierile, din cadrul procedurii de destituire, transmise la televiziune care au inceput in aceasta saptamana in Camera Reprezentantilor par sa nu-i fi facut pe multi americani sa-si schimbe parerea despre Donald Trump, sprijinul public pentru punerea sub acuzare a presedintelui SUA ramanand la fel…

- Camera Reprezentanților a aprobat rezoluția care poate duce la declanșarea formala a procedurilor de punere sub acuzare a președintelui Donald Trump, iar acest vot deschide o noua etapa publica in ancheta privind Ucraina.

- „Scena politica din SUA este cuprinsa de turbulențe, dupa decizia Partidului Democrat de a declanșa procedura de „impeachment" impotriva președintelui in exercițiu, Donald Trump. De notat ca aceasta procedura nu este o procedura de demitere ci una de punere sub acuzare, in acest caz Senatul…