- Presedintele american Donald Trump a cerut joi Curtii Supreme sa impiedice un procuror sa intre in posesia declaratiilor sale de impozitare, argumentand ca detine imunitate totala atata timp cat se afla la Casa Alba, relateaza AFP. Acest dosar este considerat un test crucial pentru separarea…

- Președintele american Donald Trump s-a oferit vineri sa predea transcriptul unei conversații avute cu Volodimir Zelenski înainte de cea din luna iulie, relateaza site-ul Politico.eu, preluat de Mediafax."Am avut o a doua conversație cu președintele care, de fapt, cred ca a avut loc…

- Beto O'Rourke a anunțat vineri ca se retrage din cursa pentru desemnarea candidatului Partidului Democrat la functia de presedinte al SUA, dar a anunțat ca va susține candidatul democraților în lupta cu actualul lider de la Casa Alba, Donald Trump, informeaza publicația The Guardian, citata…

- Un consilier de la Casa Alba, un ofiter decorat pentru faptele sale de arme, a depus o marturie stanjenitoare pentru Donald Trump intr-o audiere in Congres, unde alesii democrati au prezentat cadrul formal pe care intentioneaza sa-l urmeze in urma anchetei deschise in vederea destituirii presedintelui…

- Hillary Clinton a lansat in aceasta saptamana o noua teorie bizara a conspirației impotriva colegei sale, democrata Tulsi Gabbard, candidata in sanul Partidului Democrat pentru funcția de președinte impotriva lui Trump. Șocați de infangerea umilitoare in fața lui Donald Trump, in cursa prezidențiala…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca are multa încredere în șeful interimar al Cancelariei prezidențiale a SUA, Mick Mulvaney, dupa ce acesta a declarat ca liderul de la Casa Alba a încercat sa puna presiune pe Kiev în privința anchetarii lui Joe Biden, scrie Mediafax,…

- Comisiile pentru Informatii, Supraveghere si Afaceri Externe din Camera Reprezentantilor au trimis marti o scrisoare oficiala Presedintiei SUA prin care cer transmiterea stenogramelor conversatiilor lui Donald Trump, pe fondul suspiciunilor ca acesta ar fi cerut Ucrainei investigarea fostului vicepresedinte…