- Femeile nascute in zodia Scorpion sunt cele care reușesc mai mereu tot ceea ce-și propun, pe toate planurile. De aceea, destinul nativelor poate sa difere in funcție de dorințele lor, dar cu siguranța ele vor fi in funcții de conducere.

- Sarbatorim impreuna femeile din viata noastra! Caravana mobila pentru screeningul cancerului de col uterin va merge, incepand cu luna martie, luna dedicata femeii, la marii angajatori din regiunea Centru.Din grija pentru sanatatea femeii, le invitam pe femeile din grupul tinta 24-29 de ani sa-si ofere…

- Femeile din zodia Berbec au fost nascute sa conduca lumea. Ele au parte de noroc la tot pasul și de multe ori reușesc sa impresioneze cu o idee mareața. Nativii acestei zodii sunt facuți sa fie lideri și au aspirații catre cele mai inalte funcții.

- Femeile din zodia Fecioara sunt destinate sa faca lucruri marețe și sa depașeasca obstacole mari, ceea ce nu va fi deloc ușor. Cu toate acestea, nu va fi o problema pentru nativele acestui semn zodiacal, ele fiind și printre cele mai realiste și muncitoare zodii.

- Femeia Leu este eleganta și rafinata și are foarte mare grija de ea. Ea este puternica și indrazneața și are nevoie sa aiba langa ea pe cineva pe masura. Iata care este destinul femeii Leu, care va avea parte de o mare bucurie intr-un timp foarte scurt.

- Nu este adevarat ca nativii din Zodia Rac dau mereu inapoi. Poate doar in fața grosolaniei și a rautații gratuite. Relațiile, viața profesionala, dragostea și casnicia sunt influențate de trasaturile lor dominante. Afla totul despre aceasta zodie.

- Luna ianuarie a anului 2022 vine cu vești bune pentru cațiva nativi. O zodie are parte de un nou inceput in cariera și reușește sa iși schimbe domeniul profesional. Prima luna a anului care vine pregatește surprize mari pentru acești nativi, la care nu se așteptau, și de care merita sa se bucure. Zodia…