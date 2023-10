Stiri pe aceeasi tema

- Biserica Colt este situata in satul Suseni al comunei "Raul de Mori" din județul Hunedoara. Biserica funcționeaza ca schit cu obște de calugari si poarta hramul "Duminica Tuturor Sfinților". Tot aici se gasește și Cetatea Colt, aflata astazi in ruina.Rau de Mori este o straveche asezare de cneji romani,…

- Chiar daca sezonul estival se apropie de final, o balaceala parca tot mai merge. Inca temperaturile sunt acceptabile și se poate sta chiar și la plaja. Ce loc ar fi mai potrivit dar sa scapam de aglomerația de pe litoral? O plaja salbatica din Ardeal, renumita pentru frumusețea sa… Plaja Șuncuiuș este…

- O adevarata bijuterie a naturii de afla in comuna Aghireșu situata la doar 65 de km. de Turda. „Laguna Albastra” un superb lac cu apa de culoare azurie, o evadare perfecta din cotidian pentru cei care doresc o comuniune cu natura. Lacul supranumit si Laguna Albastra, datorita culorii apei incarcate…

- Cascada Clocota se afla la marginea stațiunii balneare Geoagiu-Bai, din judetul Hunedoara, și este una dintre cele mai frumoase din Romania. Cascada Clocota este situata pe raul cu același nume, in sud-estul stațiunii Geoagiu-Bai, la doar 15 minute de centrul orașului. Caderea de apa are in jur de 38…

- Tarnița ofera multe locuri superbe, iar unul dintre ele este zona Ijar, cu pitorescul loc de belvedere, plus cascada aflata in apropiere. Practic e o drumeție in Munții Gilaului, in zona satului Racatau. Vom urca prin padure pentru a ajunge pe Vf. Ijar- 1231m, de unde vom avea o panorama deosebita asupra…

- Pentru astazi am ales ca subiect al rubricii „Destinație de weekend” un obiectiv aflat in apropiere de Turda, renumit pentru unicitatea locului. Este vorba despre rezervația naturala „Dealul cu fluturi” de la Viișoara, una din cele mai frumoase rezervații de acest fel de la noi din țara. Dealul cu fluturi…

- Cea mai cunoscuta și fotografiata dintre cascadele Padurii Craiului, cascada de la Vadu Crișului poate fi vazuta și de la ferestrele trenurilor care strabat defileul Crișului Repede. Puțini știu insa ca aceasta cadere de apa este de fapt una artificiala! Mai demult, apele care ies din peștera de la…

- Situat la șapte kilometri de municipiul Reghin, Ideciu de Jos este cunoscut atat de localnici cat și de cei din imprejurimi pentru stațiunea balneoclimaterica de interes zonal foarte apreciata, stațiune cu apa sarata și namol terapeutic. In zilele caniculare, strandul cu apa sarata devine arhiplin mai…