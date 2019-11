Stiri pe aceeasi tema

- Țara europeana care și-a vandut cetațenia strainilor, acum o retrage. "Viza de aur", metoda de spalare de bani in UE Ciprul a anuntat miercuri ca va retrage cetatenia a 26 de indivizi care au primit cetatenia in cadrul programului “investitii in schimbul pasapoartelor”, transmite…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a afirmat marti ca tratativele cu Londra privind viitoarea sa relatie comerciala cu blocul comunitar vor fi "dificile si solicitante" si a asigurat ca UE "nu va tolera un avantaj competitiv incorect", relateaza Reuters potrivit Agerpres.…

- Președintele în exercițiu al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a vorbit despre regretele pe care le are în legatura cu mandatul sau, dar și propria perspectiva fața de evoluțiile Blocului comunitar și de viitorul președinte Ursula von der Leyen, într-un interviu acordat revistei…

- Hashem Abedi, in varsta de 22 de ani, a fost arestat la 17 iulie la sosirea sa la Londra, dupa ce a fost extradat din Libia, tara sa de origine, unde a plecat inainte de atac. Abedi este acuzat de crima, tentativa de crima si complot vizand provocarea unei explozii susceptibile sa puna in…

- Uniunea Europeana va lua o decizie privind amanarea ieșirii Marii Britanii din Blocul comunitar dupa ce acordul pentru Brexit va fi dezbatut in Parlamentul de la Londra, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.Ambasadorii statelor membre UE au convenit ca acordul de retragere trebuie trimis…

- Germania vrea sa lupte pana la final pentru un acord de Brexit, in cooperare cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, a declarat joi cancelarul Angela Merkel, citat de dpa. Toate cele 27 de state care vor ramane in UE vor lupta pana in ultima zi pentru a se asigura ca Marea Britanie nu iese din…