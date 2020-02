Despre revoluţie şi ratare istorică (II) In Romania insa, avand in vedere conditiile sale specifice, nici o ideologie alternativa nu avea sanse sa se impuna pe durata scurta. Consecinta directa ce decurge din aceasta realitate este aceea ca oferta politica a opozitiei din perioada postdecembrista nu putea fi fundamentata decat pe valori de imprumut - precum asumarea responsabilitatii, binele comun, subsidiaritatea, toleranta, personalismul etc. – valori care, asa cum era de asteptat, au a (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

