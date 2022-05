Despre politici necesare în contextul crizei inflaţioniste Cresterea ratei anuale a inflatiei la niveluri care nu au mai fost inregistrate in majoritatea tarilor in ultimele decenii reprezinta un dus rece din perspectiva economica, mai ales ca aceasta criza inflationista vine in contextul crizei de sanatate si celei energetice care au afectat semnificativ economiile nationale la nivel global. Inflatia ridicata este o problema care va afecta economiile multor tari, inclusiv a Romaniei, pentru o perioada lunga de timp daca nu se vor adopta masurile necesare. Daca in cazul crizei financiare globale si a crizei economice cauzate de pandemia de COVID-19,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

