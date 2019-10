Despre lucrurile relative La sfarsitul anului academic trecut a avut loc, in Universitate, un eveniment straniu, ale carui explicatii subterane au iesit abia acum la iveala. O studenta de la Filozofie a sarit pe geam, de la etajul I al cladirii noastre principale, cu intentii clare de sinucidere, in timpul unui seminar de Ontologie tinut de profesorul Ciolpan Bibilica. S-a vorbit despre un dezechilibru psihic acut. Recent insa, am auzit ca vina pentru incident fusese transferata dinspre studenta c (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

