- The Motans a lansat o noua piesa, „Sativa”. In doar cinci ore, cintecul a adunat peste 10.000 de vizualizari și aproape 2.000 de aprecieri. Versurile au fost scrise de solistul Denis Roabeș, iar muzica a fost compusa de Denis, dar și Alex Cotoi, Ioan Gasparovici, Quick. {{660066}}„Tu ma duci in alte…

- Dupa un inceput de 2023 ce le-a starnit curiozitatea fanilor The Motans, cu piese reinterpretate alaturi de unii dintre cei mai apreciați artiști din zona urbana, artistul continua seria de lansari cu ,,Sativa”. O piesa de dragoste, atipica, ce prezinta iubirea ca un drog euforic, ,,Sativa” este prima…

- ARAD. Au furat cinci biciclete, dar au fost prinsi de jandarmi, in timp ce fugeau cu ele. In noaptea de 16/17 februarie, jandarmii au reusit sa prinda patru hoti in timp ce acestia se plimbau chiar cu bicicletele pe care le-au furat cu cateva momente inainte.

- Urmarire pe strazile din Ocna Mureș: Polițiștii au prins in flagrant trei tineri care au vrut sa fure catalizatorul unei mașini Trei tineri din Ocna Mureș au fost prinși de polițiști, in flagrant, in timp ce incercau sa sustraga catalizatorul unui autoturism parcat pe o strada din Ocna Mureș. Aceștia…

- A inceput un nou sezon Tic Talk la Virgin Radio Romania, iar Oana Tache contiua seria invitaților in cadrul celui mai fresh matinal de weekend! Denis de la The Motans a venit sa semneze primul condica in 2023 și am aflat ca va lansa o gramada de muzica noua anul asta dar și cand s-a... View Article

- Magistratii suceveni au emis, vineri seara, mandat de arestare pentru 30 de zile in cazul sefei Sectiei de Oncologie de la Spitalul Judetean care fusese retinuta pentru luare de mita, transmite news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Apropo de new year new me, 2023 s-ar putea numi anul experiențelor noi. Primul care va provoaca la un sound nou, dar cu aceleași vibrații caracteristice este The Motans. Artistul ofera ascultatorilor sai o serie de colaborari cu unele dintre cele mai sonore nume ale momentului in trap. EP-ul “Midnight…

- Un ofițer de urmarire penala din cadrul Direcției de Poliție Chișinau a fost reținut de catre angajații Direcției generale teritoriale Nord a CNA și procurorii anticorupție intr-un dosar de trafic de influența. Polițistul este banuit ca ar fi pretins și primit 300 de euro de la o persoana pentru a o…