Despre cum își chuinuie unii animalele: Câine legat de o maşină şi târât pe un drum din Alba Caine legat de o masina de lux si tarat pe un drum din Alba chiar de stapanul lui care și-a postat pe Facebook isprava, spre a se mandri cu metoda lui de dresaj. Vazand ca iese cu scandal, a șters postarea, dar alții au preluat-o, așa ca el a fost identificat de iubitorii de animale. Cainele a fost legat de masina si fortat sa mearga pe drum in localitatea Sancrai din judetul Alba. Imaginile postate pe Facebook au fost distribuite si comentate de sute de persoane, multe dintre ele anuntand ca au sesizat politia privind acest incident, scrie adev.ro . Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O situație greu de ințeles și de acceptat de iubitorii de animale a fost surprinsa, marți, in localitatea Sancrai din Județul Alba. Un șofer a fost filmat in timp ce forțeaza un caine sa alerge, legat de mașina. Imaginile postate pe Facebook au fost distribuite și comentate de sute de persoane, multe…

- Ziarul Unirea VIDEO Știrea ta| CRUZIME de neimaginat intr-un sat din Alba: Șofer filmat in timp ce trage un caine dupa mașina CRUZIME de neimaginat intr-un sat din Alba: Șofer filmat in timp ce trage un caine dupa mașina Imagini care ilustreaza un act de cruzime de neimaginat, au fost surprinse in satul…

- Firma care detine camionul descoperit ieri, 10 decembrie 2019, de protestatari din Diaspora in parcarea din zona fabricii Kronospan Sebes, cu o cantitate mai mare de lemn fata de cea existenta in documente, a fost amendata cu suma de 3.000 de lei. Marti, mai multi romani veniti din Diaspora au pichetat…

- Ziarul Unirea A OMORAT 15 oi dupa ce a intrat intentionat cu masina in ele: Ce motive a avut barbatul din Alba și ce pedeapsa a primit A OMORAT 15 oi dupa ce a intrat intentionat cu masina in ele: Ce motive a avut barbatul din Alba și ce pedeapsa a primit Suparat ca animalele intrasera sa pasca pe terenul…

- Primarul orașului Santa Rita din sudul Mexicului a fost scos din birou de mai mulți cetațeni nervoși, legat de o mașina și tarat pe strazi. Primarul Jorge Luis Escandon Hernandez a promis in campania electorala ca va repare drumurile locale. Edilul a fost atacat de fermieri, iar 11 dintre ei au fost…

- Un accident rutier s-a produs joi, in jurul orei 12:20, pe Autostrada A10, intre Turda și Aiud. Un șofer a lovit cu mașina jaloanele care restricționeaza traficul dinspre Turda spre nodul rutier Aiud. Mașina avariata a fost surpinsa de un alt participant la trafic, care a postat apoi imaginea pe rețeaua…

- Un primar din Mexic a fost legat de un autoturism și tras cu mașina pentru ca nu ar fi facut ceea ce a promis in campania electorala, scriu jurnaliștii de la BBC. Edilul a fost scos din biroul sau cu forța de catre localnicii furioși. In urma incidentului 11 persoane au fost arestate…

- Unsprezece persoane au fost arestate in sudul Mexicului, dupa ce primarul satului in care locuiau a fost scos cu forta din biroul sau, legat de o masina si tarat pe strazi, potrivit BBC News.