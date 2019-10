Stiri pe aceeasi tema

- Romania este pe locul 128 in lume in privinta calitatii drumurilor, dupa Gabon si Zimbabwe, a declarat, miercuri, ministrul propus al Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, in cadrul audierii in comisiile reunite de specialitate din Camera Deputatilor si Senat.

- "La infrastructura feroviara, avem 20.730 de kilometri de retea feroviara, a saptea retea ca marime din Uniunea Europeana, avem trei companii anchilozate - CFR SA, CFR Marfa, CFR Calatori - fiecare confruntandu-se astazi cu foarte mari probleme, in special CFR Marfa, cu pierderi uriase, cu restrictii…

- Programul de guvernare anunțat de Partidul Național Liberal (PNL) in situația in care va fi votat de Parlament in cursul saptamanii viitoare include o serie de mențiuni importante cu privire la proiectele de infrastructura ale Romaniei. Programul prevede finalizarea unora dintre șantierele aflate in…

- Dan Barna doreste sa nu mai fie penali in functii publice si pana la finalul mandatului de sef al statului, daca castiga alegerile prezidentiale, Educatia sa primeasca 6- din PIB. De asemenea, Dan Barna si-a propus si o noua lege a sanatatii. "Trebuie sa conectam toate provinciile istorice cu autostrazi…

- Traficul rutier este restrictionat, miercuri, pe autostrada A1, pe tronsonul Sibiu - Deva, unde se fac reparatii la carosabil si la rosturile de dilatatie din zona tunelului Sacel, dar si pe tronsonul Bucuresti - Pitesti, unde se inlocuieste parapetul median, anunta Centrul Infotrafic.

- Mare atenție la ieșirea de pe tronsonul 4 al autostrazii Lugoj – Deva, recent deschis de ministerul Transporturilor! Cei mai mulți dintre cei ce vor sa parcurga drumul spre Timișoara dinspre Sibiu și mai departe spre Ungaria, necunoscand zona, ar putea intra in „capcana” CNAIR. La ieșirea de pe tronsonul…