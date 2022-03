Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, l-a indemnat pe omologul sau rus Vladimir Putin sa declare o incetare a focului in Ucraina, sa deschida coridoare umanitare si sa semneze un acord de pace, a anuntat duminica biroul sau.

- Discuția telefonica a avut loc luni, in același timp in care delegațiile rusa și ucraineana purtau negocieri de pace, scriu AFP și Tass. In paralel, forțele Rusiei bombardau orașul Harkov. Presedintele rus Vladimir Putin i-a spus lui Emmanuel Macron ca vrea recunoasterea peninsulei Crimeea drept teritoriu…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a discutat luni la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin, caruia i-a cerut sa opreasca atacurile vizand civili, o securizare a axelor rutiere in Ucrana si sa crute infrasturctua civila, anunta Palatul Elysee, relateaza AFP.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a discutat luni, 28 februarie, la telefon timp de o ora si jumatate cu omologul sau rus Vladimir Putin, cerandu i sa inceteze atacurile asupra civililor si securizarea cailor rutiere in Ucraina, puncte fata de care liderul de la Kremlin si a confirmat dorinta de…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si omologul sau rus Vladimir Putin au discutat, sambata, aproape doua ore pentru a incerca sa scada tensiunile legate de criza ruso-ucraineana, a anuntat Elysee, potrivit Le Figaro. Macron l-a avertizat pe Vladimir Putin ca “un dialog sincer nu este compatibil cu…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a discutat, din nou, la telefon duminica seara cu omologul sau american Joe Biden, in cadrul consultarilor sale inainte de a se intilni luni cu Vladimir Putin privind criza ruso-ucraineana, a anuntat presedintia Frantei, noteaza AFP și Agerpres. Aceasta convorbire…

- SUA susțin ca au informații despre faptul ca Moscova ar planui sa filmeze un fals atac ucrainean asupra Rusiei. Scenariul ar putea fi folosit astfel ca pretext pentru a invada Ucraina. Afirmațiile aparțin purtatorului de cuvant al Pentagonului, John Kirby, dar Rusia neaga categoric un asemenea plan.…

- Președintele Klaus Iohannis se intalnește astazi cu premierul Nicolae Ciuca pentru a discuta situația de securitate de pe Flancul Estic. Intalnirea are loc in condițiile in care Rusia a masat peste 120.000 de militari la frontiera cu Ucraina. Intalnirea dintre președinte și premier va avea loc la ora…