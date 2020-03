Despre anxietate si fricile omului modern, cu psiholog constantin Cornea Anxietatea tinde sa devina un mod de trai. Fricile sunt peste tot si parca abia asteapta sa cotropeasca viata individului, calcandu-i in picioare tot ceea ce ar trebui sa fie pentru acesta mai sfant.



Familiile se destrama, sotii se inseala reciproc, copiii cresc intr-o atmosfera in care au de toate, mai putin dragoste, atentie si afectiune.



Cum s-a ajuns aici? Simplu. Nevoile s-au transformat in frici. Frica de a nu avea ceea ce imi doresc. Frica de a nu-mi pierde valori materiale. Frica de a nu fi la inaltimea propriilor asteptari sau a asteptarilor celorlalti. Si putem continua… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

