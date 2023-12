Deși prețurile sunt mari, numărul românilor care pleacă în vacanță de sărbători a crescut. Care sunt cele mai populare destinații Cererea pentru pachete de vacanta de sarbatorile de iarna a crescut cu 15% fata de anul precedent, anunta agentia de turism IRI Travel. Cele mai cautate destinatii sunt statiunile montane, balneare si destinatiile de turism rural din Romania, urmate de statiunile de litoral si de munte din Bulgaria si de destinatiile de schi din Italia, Austria si Franta. Luna decembrie aduce o campanie de reduceri tip early booking, cu discount-uri de pana la 35%, atat pentru sezonul estival 2024, cat si pentru actualul sezon de iarna. ”IRI Travel anunta o crestere a interesului romanilor fata de sarbatorile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”IRI Travel anunta o crestere a interesului romanilor fata de sarbatorile de iarna. De asemenea, decembrie fiind luna ”cadourilor”, IRI a pregatit multe oferte speciale de Craciun pentru sezonul estival 2024. Astfel, cererea pentru Revelion a crescut cu 15% fata de anul precedent, respectiv cu 10% pentru…

- ► Cele mai cautate destinații sunt stațiunile montane, balneare și destinațiile de turism rural din Romania, urmate de stațiunile de litoral și de munte din Bulgaria și de destinațiile de ski din Italia, Austria și Franța ► Luna decembrie aduce o campanie de reduceri tip early booking, cu discount-uri…

- Casa Alba a lansat un nou set cuprinzator de propuneri pentru a sprijini financiar Israel si Ucraina, precum și pentru a investi mai mult in producția interna de aparare, asistența umanitara și gestionarea afluxului de migranți de la frontiera cu Mexic. Costul total al cererii de finanțare suplimentara…

- Grupul Volkswagen a livrat 2,34 milioane de vehicule in perioada in iulie-septembrie. In China, livrarile au scazut cu 5,8%, pana la 837.200 de unitati, a spus compania, alaturandu-se producatorilor auto germani rivali in raportarea unui declin trimestrial pe piata respectiva. Mercedes-Benz si BMW au…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, sambata, ca doreste ca in urmatoarele doua saptamani sa fie trecute prin Parlament amendamentele la legea pensiilor speciale, astfel incat sa poata fi rezolvata si Cererea de plata III din PNRR.

- Organizatorii Festivalului Astra Film (AFF) de la Sibiu au precizat ca vor difuza documentarul „Arsenie. Viata de apoi”, de Alexandru Solomon, despre parintele Arsenie Boca, motivand ca ei nu doresc sa faca cenzura, dupa ce Arhiepiscopia Sibiului a solicitat public ca acest film sa nu fie proiectat…

- Primaria municipiului Suceava a depus luni, 18 septembrie, la Ministerul Dezvoltarii, cererea de finanțare pe Programul Național de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat pentru refacerea a blocului de pe strada Raraului, nr.139 din cartierul Burdujeni care a fost graf afectata in urma exploziei…

- Sectia pentru Judecatori a CSM a aprobat in sedinta de joi, 14 septembrie 2023, cu unanimitate, cererea judecatorului privind eliberarea din functie, ca urmare a pensionarii.Tribunalul Tulcea va pierde un membru al Colegiului de Conducere al instantei, dupa ce Sectia pentru Judecatori a Consiliului…