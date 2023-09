Stiri pe aceeasi tema

- Carbune in valoare de cel puțin 14,3 milioane de dolari, produs in zonele din Ucraina anexate de Rusia, a fost exportat in acest an in Turcia, țara membra NATO, potrivit datelor vamale rusești analizate de Reuters.

- Ministerul Apararii rus a anuntat joi ca fortele sale au inregistrat succese intr-o ofensiva in regiunea ucraineana Donetk, relateaza Reuters, citand agentii de presa ruse, conform Agerpres.Potrivit agentiei RIA, Ministerul Apararii de la Moscova a afirmat ca Ucraina a pierdut patru vehicule blindate…

- Consiliul UE a decis joi sa prelungeasca cu șase luni, pana la 31 ianuarie 2024, masurile restrictive care vizeaza sectoare specifice ale economiei Federației Ruse. Sancțiunile UE impotriva Rusiei au fost introduse prima oara in 2014 cand Vladimir Putin a invadat Peninsula Crimeea. Acestea au fost…

- Serghei Soigu anunța dezastrul in Ucraina: Rusia ar putea folosi arme similare daca SUA ii livreaza Kievului munitie cu dispersieMinistrul rus al apararii, Serghei Soigu, a afirmat marti ca Moscova va fi nevoita sa foloseasca metode de atac "similare" daca Statele Unite ii furnizeaza Ucrainei bombe…

- Cel mai inalt oficial electoral rus l-a avertizat pe președintele Vladimir Putin ca Federația Rusa ar putea fi nevoita sa renunțe la planurile de a organiza alegeri in regiunile pe care susține ca le-a anexat de la Ucraina in septembrie, in funcție de situația militara de la acea data, relateaza Reuters,…

- Fortele armate ucrainene au oprit ofensiva rusa spre orasele Kupiansk si Liman, din estul tarii, si avanseaza in sud, a declarat vineri, 23 iunie, un oficial ucrainean cu rang inalt din domeniul apararii, citat de News. ”Am avut batalii foarte aprige in directiile Kupiansk si Liman, dar soldatii nostri…

- Marea Britanie, Statele Unite si Uniunea Europeana au promis ajutor suplimentar de ordinul miliardelor de dolari pentru reconstructia Ucrainei in cadrul conferintei din Londra pentru reconstructia tarii, potrivit Reuters.Salutand sustinerea, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat totusi…

