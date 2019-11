Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat tacit, miercuri, 14 initiative legislative, printre care si proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei speciale de investigare a magistratilor, scrie agerpres.ro. Presedintele de sedinta, Carmen Mihalcescu, a anuntat ca cele 14 proiecte au termenul de dezbatere depasit…

- Președintele Klaus iohannisa declarat, la dezbaterea organizata de staff-ul sau, ca vrea desființarea Secției speciale."Da, vreau desființarea Secției speciale. Va spun și de ce. Personal, nu sunt specialist. Dar opinia mea fost ca aceasta secție sa nu fie inființata. Am solicitat si primit…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a anuntat marti ca va convoca in regim de urgenta Comisia MCV pentru a concepe un plan de actiune in vederea implementarii recomandarilor cuprinse in Raportul Comisiei Europene, aratand ca una dintre acestea vizeaza "in mod explicit" desfiintarea Sectiei de Investigare…

- Biroul Permanent al Senatului a trimis la Comisia juridica proiectul legislativ inaintat de PNL in Parlament, ce prevede desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). Comisia juridica trebuie sa adopte raportul pe proiectul pana pe 5 noiembrie, conform Mediafax.Citeste…

- Violeta Stoica Separația puterilor in stat este unul dintre principiile de baza ale unei democrații autentice. Astfel, puterea politica nu ar trebui sa aiba niciun fel de influența asupra puterii judecatorești, iar puterea judecatoreasca nu ar trebui sa fie folosita – de catre oamenii politici sau grupuri…

- Anuntul ministrului Justitiei, Ana Birchall, potrivit caruia Sectia de anchetare a magistratilor nu mai poate functiona in actuala formula provoaca tensiune in PSD. Radulescu cere excluderea din partid a Anei Birchall: "Aceasta iși bate joc de voturile date PSD-ului de milioane de romani" "As vrea sa…

- Reglementarea incompatibilitatii dintre functia de judecator si cea de ministru al Justitiei tine de optiunea legiuitorului national, nu de standarde fixate de Comisia de la Venetia, a explicat, vineri, Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii. Precizarea a intervenit…