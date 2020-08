Deseurile de plastic distrug fauna subacvatica. Campanie de protejare a speciilor de pesti si pasari din Marea Neagra si din Dunare (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Poluarea cu deșeuri a Dunarii și a Marii Negre este una dintre cele mai puternice amenințari care pune in pericol viața animalelor acvatice din apele Romaniei, dar și sanatatea noastra. 1 milion de pasari marine și 100.000 de mamifere marine, pești, țestoase mor in fiecare an doar din cauza deșeurilor…

- Administratia Nationala "Apele Romane" (ANAR) a colectat de la inceputul lunii iulie 4.000 de tone de alge de pe litoral si a dat amenzi de 550.000 de lei agentilor economici care opereaza aceste plaje, potrivit unui comunicat remis, sambata. Aflat in vizita de lucru pe litoralul romanesc,…

- Peste 4.000 de tone de alge au fost stranse de pe litoral de la inceputul lunii iulie de catre reprezentanții Administratiei Nationale „Apele Romane” (ANAR). Aceștia au aplicat amenzi de 550.000 lei administratorilor acestor plaje. Potrivit ANAR, Administratia Bazinala de Apa Dobrogea-Litoral desfasoara…

- Stavilarele de la Edighiol si Periboina, care controleaza fluxul de apa intre Marea Neagra si Lacul Sinoe, vor fi reabilitate in cadrul unui proiect de investitii in valoare de 15 milioane de euro, a anuntat, vineri, Administratia Nationala "Apele Romane" (ANAR), intr-un comunicat transmis AGERPRES.…

- In urma solicitarii primite de la S.C. Ecollect Vision S.R.L., Primaria Municipiului Sebes informeaza cetatenii ca in zilele de 26 și 27 iunie 2020, se deruleaza o noua campanie de constientizare si educare a comunitații cu privire la deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE), care include…

- Administratia Nationala "Apele Romane" a inaintat prin Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor catre Ministerul Finantelor Publice o propunere de act normativ cu scopul de a sprijini operatorii de plaje care au incheiat contracte de inchiriere cu Administratia Nationala "Apele Romane", prin Administratia…

- Organizatorii festivalurilor UNTOLD și Neversea continua și in acest an campania ,,BAC DE 10”. Este o campanie care iși dorește, in fiecare an, sa susțina performanța in educație. Chiar daca acest an este unul al provocarilor, organizatorii celor mai mari festivaluri din Europa iși doresc sa continue…

- Primaria Municipiului Sebes informeaza cetatenii ca in perioada 29-30 mai 2020, se deruleaza campania de constientizare si educare a populatiei cu privire la deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE), care include si colectarea acestora de la populatie. Campania se desfașoara pe raza…