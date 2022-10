Deșeuri depozitate de agenții economici din Alba Iulia in punctele de colectare destinate populației. Viceprimarul Emil Popescu: „Nu vom mai tolera semenea comportamente” Deșeuri depozitate de agenții economici din Alba Iulia in punctele de colectare destinate populației. Viceprimarul Emil Popescu: „Nu vom mai tolera semenea comportamente” Un fenomen care ia amploare in Alba Iulia este cel depozitarii de catre agenții economici a deșeurilor proprii la punctele de colectare destinate populației. Exista numeroase locuri din oraș in care acest […]