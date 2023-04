Garda de Mediu anunta, marti, un control al comisarilor din Bucuresti pe terenul situat in Bd. Unirii, FN, Sector 3, (ESPLANADA). ”In urma cercetarilor, din extrasele de carte funciara, rezulta ca proprietarii care detin terenuri/parcele in zona Esplanada sunt: – Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei – persoane fizice si juridice (35 de parcele aflate in proprietate privata) – Primaria Municipiului Bucuresti (10 parcele) Pe amplasament, comisarii GNM au constatat deseuri abandonate in mai multe locuri (in special deseuri din constructii si deseuri de ambalaje), motiv pentru…