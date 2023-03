Desertul de post delicios: Clătite pufoase și fragede - Cea mai simplă rețetă Desert de post. Clatite pufoase. Ingrediente200 g faina3 linguri zahar (brun, de preferat)1 lingurița praf de copt1 lingura ulei2 fiole esența de vanilie*** se pune, daca se dorește, nu e obligatoriu, și 375 ml lapte de soia (orice aroma)Desert de post. Clatite pufoase. Mod de preparareClatitele de post se fac exact ca și cele obișnuite. Amestecul e gata in doar 5 minute. Pentu a ști ce cantitate aveți nevoie pentru mai multe clatite, cu 3 linguri de aluat la fiecare clatita in parte vor ieși 15 clatite in total.Se amesteca toate ingredientele, treptat, intr-un bol mare, cu ajutorul unui tel sau… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ne aflam in postul Paștelui, așa ca tot mai multe persoane au mare grija la alimentele pe care le consuma. Noi va propunem o rețeta de mic dejun delicios, de post, cu doar trei ingrediente. E gata in mai puțin de 30 de minute și poate fi preparat rapid, pentru intreaga familie, mai ales in diminețile…

- Daca ții post, dar totuși vrei sa pregatești un desert, placinta la tava cu mere și nuci poate fi o varianta. Desertul se pregatește rapid, așa ca nu vei petrece prea mult timp in bucatarie. Care este secretul pentru un preparat ca la carte.

- Ingrediente nuca macinata fin pesmet zahar un cubuleț de unt esența de rom scorțișoara Model de preparare este foarte simplu! Poți face acest desert savuros in cateva minute. In 10 minute, pastele sunt fierte, amesteci totul și le servești calde. Imediat dupa ce ai fiert pastele, se scurg bine de apa…

- Ingrediente: Branza – 250 grame. 1 ou și 1 albuș. Zahar – o lingura. 1 banana și 1 mar. Mod de preparare: – Bate ouale impreuna cu branza. Taie apoi fructele in cuburi și adauga-le la ouale batute. Adauga apoi zahar. – Ramane apoi sa pui deliciul in microunda, la 750 W, timp de 3 minute . – Imediat…

- Clatite rasfațate. Ingrediente 5 ouafaina cat cuprindelaptepuțin zahar1 plic praf de coptzahar pudragem de gutuivișine din compot, ca toppingClatite rasfațate. Mod de preparare Cele 5 oua se amesteca impreuna cu praful de copt, un varf de cuțit sare, zaharul pudra și puțin ulei.Apoi se adauga faina…

- Iata o rețeta inedita de cartofi copți.Pentru a prepara urmatoarea rețeta ai nevoie de ingrediente pe care le poți procura cu ușurința: cartofi, unt, parmezan și condimente. In funcție de preferințe, peste cartofii bine rumeniți adauga, de exemplu, smantana, ceapa verde, bacon și branza. In acest caz,…

- Rețeta pentru clatitele americane. Cum prepari cele mai delicioase pancakes. Clatitele americane au devenit extrem de apreciate și pe la noi. Rețeta pentru clatitele americane. Cum prepari cele mai delicioase pancakes Care este insa secretul unor clatite pufoase și totuși delicioase? Modul de preparare…

- Trucurile simple pentru a face clatite fara sa te murdareștiEste atat de simplu ca sigur te va surprinde ca nu te-ai gandit deja la asta!Indiferent ca folosești o rețeta simpla de clatite, cu doua-trei ingrediente, sau una mai complexa, aceste trucuri te vor ajuta sa ai și mai puțina mizerie in bucatarie.In…