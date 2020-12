Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul de Arta Cluj-Napoca anunța ca, in perioada 16 decembrie 2020 - 3 ianuarie 2021, va avea loc expozitia „Beethoven Reloaded” care reunește lucrari din patrimoniul Muzeului de Arta Cluj-Napoca și creații ale elevilor Liceului Teoretic „ELF”.Vernisajul expozitiei (transmis LIVE pe pagina de facebook…

- Deschiderea expoziiei celei de a XXVa ediii aniversar a Concursului Naional de Pictur i Grafic &bdquoVESPASIAN LUNGU&rdquo Brila a avut loc Joi 26 Noiembrie 2020 la sediul colii Populare de Arte i Meserii &bdquoVespasian Lungu&rdquo din strada Mreti nr. 1.Organizat la sediul colii Populare de Arte &...

- La Muzeul de Științele Naturii din municipiul Suceava s-a deschis expoziția de grafica și pictura „Trepte spre lumina" a artistului Dan Hodoroaba. Natura cu toate frumusețile și tainele ei i-a oferit artistului subiecte și motive pe care le-a transpus in lucrarile de grafica și pictura, ...

- Expoziția de pictura și grafica „Trepte spre Lumina", autor Dan Hodoroaba, va avea vernisajul joi, 5 noiembrie, de la ora 11:00, la Muzeul de Științele Naturii Suceava. Despre lucrarile din expoziție și despre autorul acestora vor vorbi scriitoarea Doina Cernica și artista plastica ...

- Biblioteca Academiei Romane verniseaza joi, 22 octombrie 2020, ora 12, expozitia "Ion I.C. Bratianu - 156 de ani de la nastere". Evenimentul va avea loc in Sala de expozitii "Theodor Pallady" din Calea Victoriei 125. Vor lua cuvantul acad. Ioan-Aurel Pop, presedintele Academiei Romane, acad. Razvan…

- Un adevarat eveniment editorial, pictoromanul da nastere unei lumi fictionale fabuloase, cele 16 picturi realizate de Felix Aftene generind 16 capitole ale unui roman scris de Lucian Dan Teodorovici. Pictura si literatura se potenteaza reciproc in interiorul cartii, isi imprumuta una alteia idei, culori,…

- „Masca… rada-n PANDEMIE!” este titlul unei expozitii de caricatura, semnata de lugojeanul Cristinel Vecerdea – CRIV, care va fi vernisata joi, 15 octombrie 2020, la ora 17:00, pe platoul din fata Centrului Cultural „Dragan Muntean” din Deva. Participarea publicului la eveniment…

- Art-Hoc in colaborare cu galeria Cluj Art aduc in fața publicului timișorean expoziția „Outside the Box” a artistei bucureștene Ramona Maria Ciuca. Vernisajul va avea loc sambata 26 septembrie , de la ora 18 la sediul Art-Hoc din Piața Unirii nr 6, et 1 din Timișoara. Outside the Box este o expoziție…