Descoperiri EPOCALE ale savanților: Au o vechime de 3.500 de ani Arheologii au descoperit trei sarcofage din lemn cu o vechime de 3.500 de ani in orasul Luxor din sudul Egiptului, a anuntat miercuri Ministerul Antichitatilor din aceasta tara, potrivit DPA. Descoperirea a fost facuta de o echipa de arheologi din Franta in necropola El-Asasif, a precizat ministerul intr-un comunicat, informeaza agerpres.ro. Citește și: Banca Naționala a Romaniei trage semnalul de alarma- Ce se intampla cu pensiile Cele trei sarcofage dateaza din timpul celei de-a 18-a dinastii egiptene (1550-1295 i.Hr.), se afla intr-o stare buna de conservare si sunt decorate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

