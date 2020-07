Descoperirea astronomilor: primul nucleu gol al unei exoplanete Astronomii au descoperit un obiect nemaivazut pina acum, obiect ce orbiteaza in jurul unei stele ce se gasește la 730 de ani lumina de Terra. Exoplaneta denumita TOI 849b este mult mai mare decit Pamintul și se crede ca este nucleul unei planete gigantice gazoase stil Jupiter care, fie și-a pierdut atmosfera formata din hidrogen și heliu, fie, la inceputuri, din diverse motive, nu și-a putut fo Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

