Stiri pe aceeasi tema

- Proprietatea, situata in exclusivistul District 7 din centrul Parisului, are un conac, o curte interioara si o gradina privata. „Din punct de vedere istoric, este o cladire importanta. Multe persoane importante au locuit acolo, inclusiv poetul Francois Coppee", a declarat pentru CNN Sabine Lebreton,…

- Autoritatile franceze au deschis o ancheta pentru omor dupa ce cadavrul unui barbat a fost gasit intr-un subsol in timpul renovarilor unui conac parizian care s-a vandut pentru 35,1 milioane de euro, scrie CNN . Proprietatea, situata in exclusivistul District 7 din centrul Parisului, are un conac, o…

- Autoritatile franceze au deschis o ancheta pentru omor dupa ce cadavrul unui barbat a fost gasit într-un subsol în timpul renovarilor unui conac parizian care s-a vândut pentru 35,1 milioane de euro, scrie CNN, preluat de Mediafax.Proprietatea, situata în exclusivistul District…

- O britanica, care locuieste in arondismentul V al Parisului, a fost victima unui jaf in timp ce dormea. Hotii au plecat cu doua tablouri de Pierre Soulages, prejudiciul total estimat fiind intre unu si doua milioane de euro, a indicat miercuri o sursa din Politie, citata de Le Figaro, relateaza News.ro.Citește…

- Unul dintre cele trei autoportrete de Rembrandt, detinut de un particular, a fost vandut la licitatie pentru mai mult de 14 milioane de lire sterline, la Sotheby's Londra, potrivit AFP, anunța news.ro.Lucrarea a fost estimata intre 12 si 16 milioane de lire sterline (13 si 18 milioane de euro).…

- Cateva modificari legislative la Codul Rutier au starnit reacții aprinse in randul specialiștilor in siguranța rutiera. Șoferii ar urma sa aiba voie sa foloseasca un dispozitiv, la volan.

- Președintele Statelor Unite Donald Trump, care s-a opus mult timp purtarii unei maști de protecție în public, a afirmat ca „este cu totul pentru maști” și ca acestea îl fac sa arate ca un „calareț singuratic”, relateaza BBC.Trump a afirmat de asemenea ca purtarea…

- Pretul de vanzare al proprietatii de 29 de milioane de dolari este cu 3- mai putin decat cel cerut - 30 de milioane de dolari -, si cu 12 milioane de dolari mai mult decat a cumparat-o in urma cu opt ani. Inchis si protejat cu un sistem de securitate de ultima generatie, palatul rezidential este construit…