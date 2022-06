Copilul de doar trei ani a fost vazut ultima data in luna martie. Recent, trupul lui neinsuflețit a fost gasit in congelator, intr-o punga. O mama si alți cinci copii locuiau in aceeași casa, deși cadavrul micuțului era in congelator. Copilul era orb și avea anumite probleme de sanatate. Iata cum s-a intamplat totul!