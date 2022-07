Descoperire șocantă! Microplastic în carnea și laptele animalelor din fermele olandeze Mici fragmente din plastic din ambalaje și sticle calatoresc in jurul lumii, strabatand mii de kilometri și punand in mare pericol specia umana. O mare parte din vina o poarta, desigur, omul, care contamineaza solul și apa cu deșeuri neregenerabile. Pentru prima data, cercetatorii au descoperit microplastic in carnea, laptele și sangele animalelor. Particulele au […] The post Descoperire șocanta! Microplastic in carnea și laptele animalelor din fermele olandeze first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Oamenii de știința au detectat in premiera contaminarea carnii de vita și de porc cu microplastic, care a fost descoperit și in sangele vacilor și al porcilor crescuți in ferme, scrie The Guardian.

- Cercetatorii olandezi de la Universitatea Libera din Amsterdam (VUA) au gasit pentru prima data microplastic in carnea de vita si de porc, precum si in sangele vacilor si porcilor din ferme, relateaza The Guardian.

