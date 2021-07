Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii au facut o descoperire șocanta despre pinguinii din Antartica. Echipa oamenilor de știința a facut un studiu al carui rezultat este dezolant. Descoperire șocanta despre pinguinii din Antarctica O echipa de oameni de știința a descoperit microparticule de plastic in dieta pinguinilor din…

- Este perioada verii și, mai ales, perioada in care romanii mananca capșuni. Majoritatea, din pacate, sunt de import, producția romaneasca de capșuni fiind undeva la coada. Cu toate ca le vedem coapte și frumoase, capșunile de import ascund mari probleme. Un sondaj facut de cei de la Antena 3 a scos…

- Fermierii locali au mari probleme cand vine vorba de producția de roșii romanești. Cu toate astea, in UE, producția de roșii a crescut ajungand la 16,3 milioane de tone, principalele țari producatoare fiind Italia, Spania, Grecia, Portugalia , Polonia și Romania. Dar realitatea din magazinele din Romania…

- Un barbat a fost gasit spanzurat de un copac din Gradina Botanica din Galati. Trupul acestuia a fost observat de vecinii victimei. Alertati, oamenii au sarit in ajutor, insa barbatul nu a mai putut fi salvat.

- Noi detalii șocante ies la iveala in cazul Ramonei, femeia care a fost ucisa de fostul ei soț chiar in curtea bisericii din satul in care victima locuia. Echipa Acces Direct a descoperit ca femeia se afla de ceva timp in atenția unui centru pentru femei abuzate, autoritațile știind prea bine cazul acesteia.

- Ramasitele a 215 copii, unii cu varsta de pana in trei ani, au fost gasite pe locul unei foste scoli rezidentiale pentru copii indigeni, o descoperire pe care prim-ministrul canadian Justin Trudeau a descris-o vineri drept sfasietoare, informeaza Reuters. Copiii erau elevi ai scolii rezidentiale…

- Cristian Rosu, administratorul special al complexului: „In momentul de fata avem 1.488 de cereri depuse, 883 de oameni de pe partea miniera si 605 cereri de pe partea Termocentralei Mintia. Terminam programul de restructurare, trecem la etapa a doua, infiintarea noii societati si reorganizarea, astfel…

- Un barbat din America a facut o descoperire șocanta sub casa in care statea. Mirarea lui a fost enorma atunci cand a aflat ca dateaza de 150 de ani, asta in condițiile in care locuința lui a fost construita cu 50 de ani mai tarziu. Descoperire șocanta sub casa unui american Este vorba despre un […]…