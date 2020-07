Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav, in aceasta dimineața, la nici 20 de kilometri de Timișoara. Un șofer a ramas incarcerat in mașina sa dupa ce a fost izbit de un autotren. Accidentul s-a petrecut inainte de ora 8, pe drumul național 59 A, in localitatea Beregsau Mare. „Au fost implicate un autotren și un autoturism. In…

- Descoperire socanta in satul Taslic din raionul Grigoriopol. Corpul neinsufletit al unui barbat a fost gasit in raul Nistru, dupa ce nivelul apei din bazinul acvatic a scazut, anunta asa-numitul Minister de Interne regiunea transnistreana.

- Refuzul recoltarii probelor biologice de sange in cazul șoferilor cu halena alcoolica depistați in trafic constituie o circumstanța agravanta pentru aceștia. Chiar daca unii dintre ei cred ca lipsa probelor ii poate scapa de responsabilitate sau le poate aduce clemența, acuzația de „refuzul ...

- Si-a gasit tatal intr-o balta de sange, intr-o dimineata, iar acum 3 zile, parintele, in varsta de 90 de ani, si-a dat ultima suflare! Iar din acea dimineata a groazei, fiul nu mai are liniste. Acesta sustine ca tatal sau ar fi fost batut crunt de un vecin. Ba chiar a si filmat curtea plina de sange!

- Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, in rem Sursa articolului: Descoperire șocanta in Complexul Studențesc din Timișoara. Nepoata președintelui Ugandei, gasita MOARTA Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Polițiștii orașului Popești-Leordeni au fost sesizați de catre un barbat din Pantelimon ca pe un teren viran situat pe DC 83, intre localitatea Vidra și Dobreni, a gasit un baiețel nou-nascut, abandonat. Imediat, echipa operativa a mers acolo, fiind anunțat și un echipaj SMURD, care a dus…

- Un barbat din SUA avut un șoc cand s-a mutat in noua lui casa din Atlanta,Georgia și a auzit un zgomot intre pereții casei. George Montgomery, angajat la CNN, a descoperit la puțin timp dupa ce s-a mutat in noua lui casa, in noiembrie 2018, ca exista un stup de albine, dar s-a gandit ca nu va avea de…

- Caz bizar la Botoșani! Un barbat de 56 de ani s-a autodenunțat la Poliție, spunand ca și-a ucis soția in bataie pe motiv ca bea prea mult și nu face de mancare. Ce au constat anchetatorii insa, dupa cercetari, a șocat o țara intreaga!