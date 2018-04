Stiri pe aceeasi tema

- Aflata in Costa Rica, Elena Udrea a pierdut unul dintre gemeni si trece prin momente de grea incercare. De cand a primit vestea de la medici, nu se mai poate opri din plans si din pacate pericolul nu a trecut pentru fosta blonda de la Cotroceni. Medicul care ii monitorizeaza sarcina i-a recomandat repaus…

- Un cutremur cu magnitudine 3,7 s-a produs in noaptea de vineri spre sambata in judetul Vrancea, conform Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut loc la ora 01.22, la o adancime de 140 de kilometri, titreaza News.ro. Un cutremur cu magnitudine 3,4 s-a inregistrat…

- Seismul a avut loc la ora 01.22, la o adancime de 140 de kilometri. Un cutremur cu magnitudine 3,4 s-a inregistrat si in noaptea de joi spre vineri, in judetul Buzau. Seismul a avut loc la ora 0.57, la o adancime de 142,6 kilometri. Cel mai puternic seism din acest an a avut magnitudinea 3,9 si s-a…

- Un cutremur cu magnitudine 3,4 s-a produs vineri noapte in judetul Buzau, conform INFP.Seismul a avut loc la ora 0:57, la o adancime de 142,6 kilometri, anunța News.ro. Citește și: Dispare un 'colos': Al doilea cel mai mare stadion din țara va fi DEMOLAT! Se pregatește o noua arena…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, locul 1 mondial, a declarat, miercuri, la plecarea in SUA, ca nu are asteptari foarte mari de la turneul de Indian Wells, unde vrea sa joace ca la inceputul anului."M-am antrenat o singura zi, ieri, dar am facut pregatire in sala de forta. Nu am avut dureri,…

- Un cutremur cu magnitudine 3,8 s-a produs joi seara in Vrancea.Seismul a avut loc la 23:49, la o adancime de 143,1 kilometri, anunța News.ro. Tot joi, la ora 10:07, in Vrancea, s-a produs un seism cu magnitudine 3, la o adancime de 111,8 kilometri.

- Povestea unei femei din California, bona pentru un copil de trei ani, a facut inconjurul lumii.Parinții au fost cei care au ținut morțiș sa spuna tuturor intamplarea prin care au trecut alaturi de femeia care a devenit ”eroina” fiului lor.Cand bona a intrat in casa, primul lucru pe care l-a auzit a…

- Ieri Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a inregistrat doua seisme in zone diferite, dar in regiuni ale Romaniei necunoscute, cu frecvente miscari tectonice, comparativ cu judetele Vrancea si Buzau.Unul, dintre ele a avut loc la ora 01.27, in judetul Ialomita, la zece…