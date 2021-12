Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta au anuntat marti ca au descoperit un embrion de dinozaur extrem de bine conservat, datand de cel putin 66 de milioane de ani si care se pregatea sa iasa din ou asa cum se intampla in cazul unei pasari, transmite agerpres.ro.

- Oamenii de știința au anuntat ca au descoperit un embrion de dinozaur perfect conservat. Botezat dupa locul de depozitare din China, „Baby Yingliang” se afla pe punctul de a iesi din ou, la fel ca un pui de gaina, acum mai bine de 66 de milioane de ani, spun cercetatorii, potrivit BBC.

- Oamenii de știința au au descoperit un embrion de dinozaur uimitor conservat, care dateaza de cel puțin 66 de milioane de ani in urma și arata ca și cum se pregatește sa iasa din oul sau, ca o pasare. „Baby Yingliang” Aceasta fosila de oviraptorozaur, descoperita in Ganzhou, China, a fost numita de…

- Oamenii de stiinta au anuntat ca au descoperit un embrion de dinozaur perfect conservat intr-un ou gasit in China in anul 2000, relateaza BBC, potrivit Agerpres. Cercetatorii au precizat ca embrionul se afla pe punctul de a iesi din ou, la fel ca un pui de gaina, si estimeaza ca are o vechime…

- In timp trecea prin craterul Von Karman de pe partea intunecata a Lunii, roverul Yutu 2 a depistat un obiect in forma de cub, potrivit unui jurnal de expediție publicat in revista chineza Out Space, citata de Space.com. Descoperirea le-a starnit curiozitatea oamenilor de știința, care planuiesc o noua…

- Locuitorii din orașul Ruili, aflat in provincia Yunnan, in sud-vestul Chinei, au trecut prin lockdown de patru ori in acest an, ca parte a eforturilor autoritaților de a stopa pandemia de coronavirus. Astfel, Ruili a devenit, probabil, locul cu cele mai stricte masuri sanitare impuse in pandemie de…

- Celor patru milioane de rezidenți din Lanzhou li s-a interzis sa iasa din case decat in situații urgente, iar autobuzele, rutele feroviare și activitatea taxiurilor au fost suspendate, au decis marți autoritatile chineze, pentru a ține sub control un focar aparut in acest oraș din nod-vestul Chinei…

- Ziua Naționala a Republicii Populare Chineze a fost declarata la 1 octombrie 1949, in fața a 300.000 de persoane, in timpul unei ceremonii in Piața Tian’anmen. Președintele Mao Zedong a declarat fondarea Republicii Populare și a facut semn cu primul drapel de cinci stele din RPC. NumitA guoqqingjie sau…