Stiri pe aceeasi tema

- Astronomii au facut o descoperire surprinzatoare: stele mai vechi și evoluate se deplaseaza printr-o zona tanara de formare a stelelor intr-o galaxie. Aceasta observație contravine credinței anterioare ca stelele vechi și tinere nu interacționeaza intre ele sau cu sistemele planetare. Este o noua perspectiva…

- O echipa internationala de cercetatori a creat un compus care are potentialul de a opri raspandirea cancerului de san. Oamenii de stiinta de la departamentele de chimie si biochimie din cadrul universitatii din Liverpool si de la facultatea de medicina Nanjing, din China, au descoperit o posibila modalitate…

- Cercetatorii au observat cum bucați de metal se fisureaza și se refac fara intervenție umana, rasturnand teorii științifice fundamentale. Daca acest fenomen poate fi exploatat, ar putea declanșa o revoluție in inginerie, creand motoare, poduri și avioane care se vindeca singure, devenind astfel mai…

- Potrivit unui nou studiu publicat in revista Geophysical Research Letters, s-a constatat ca axa Pamantului s-a modificatt cu aproximativ 80 de centimetri intre anii 1993 și 2010, și ca omenirea poarta responsabilitatea pentru aceasta. Cercetatorii afirma ca aceasta schimbare inclinarii este rezultatul…

- Deși a fost publicat deocamdata doar pe platforma pre-print arXiv, in așteptarea ok-ului din partea altor cercetatori, studiul unor fizicieni de la Universitatea din Porto este deja intens vehiculat, pentru ca abordarea și rezultatele sunt mai radicale decat in trecut, potrivit HotNews.Cercetatorii…

- O echipa de cercetare alcatuita din climatologi și un astronom a facut progrese substanțiale in ințelegerea climei Pamantului și a mecanismelor care stau la baza ciclului glaciar-interglaciar. Cercetatorii au reușit sa reconstituie cu succes ciclul erelor glaciare, concentrandu-se pe perioada glaciara…

- Doua schelete au fost descoperite in situl arheologic Pompeii, victime ale cutremurului care a insotit eruptia vulcanului Vezuviu in anul 79, au anuntat marti oficiali italieni. Cercetatorii cred ca ceea ce au gasit sub daramaturile unei case sunt ramasitele a doi barbati in varsta de aproximativ 55…