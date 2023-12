Descoperire majoră: Ce efecte are postul intermitent asupra creierului uman? Obezitatea este o problema de sanatate semnificativa care afecteaza peste un miliard de oameni din intreaga lume. Oamenii de știința din China au facut o descoperire importanta care ar putea contribui la rezolvarea acestei crize. Aceștia au descoperit ca postul intermitent, un model de alimentație controlata in care indivizii iși limiteaza aportul caloric și postesc in anumite zile, duce la schimbari atat in intestin, cat și in creier. Pentru a examina efectele postului intermitent, cercetatorii au studiat 25 de voluntari obezi pe o perioada de 62 de zile. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O companie din China, Guangdong Dongpo Paper, a introdus o inițiativa inedita legata de sanatatea angajaților sai. Primele anuale vor depinde de numarul de kilometri pe care angajații ii alearga in fiecare luna.

- "Daca s-au menținut relații cu Federația Rusa, mi s-a datorat mie in totalitate. Atenție foarte mare, nici macar eu nu mai pot sa salvez situația pentru ca poporul roman nu are reacție, pentru ca poporul roman este manipulat și comod, celelalte popoare se bat la propriu", a spus Șoșoaca.„Nu cred ca…

- Dieta care reduce riscul de diabet: oamenii de știința au facut anunțulUrmarea unei diete speciale care include consumul de alimente pe baza de plante, pește și paine a fost legata de un risc redus de diabet. Acest lucru este evidențiat de un studiu realizat de oamenii de știința de la Universitatea…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mehedinți și ai Poliției Sectorului 1 București au desfașurat o acțiune de amploare. Oamenii legii au efectuat, in aceasta dimineața, 4 percheziții. Acestea au avut loc la sediul unei societați și la locuințele mai multor persoane fizice…

- Un limbaj stravechi, pierdut de mii de ani, a fost redescoperit in Turcia ● Astronomii au identificat o planeta unicat, pe care ploua cu nisip ● Pur entuziasm sau chiar a fost efectuata o descoperire arheologica majora in Belgia?

- Descoperire macabra intr-un parc din Turda. O persoana fara adapost a fost gasita decedata in noaptea de duminica.Cadavrul unui barbat a fost gasit duminica noaptea in Parcul Horea, Cloșca și Crișan din Turda. Incidentul s-a petrecut in zona „Trei Mocani”, a transmis turdanews.net. La o prima examinare…

- In ultimii treizeci de ani, incidența cancerului la tineri a inregistrat o creștere semnificativa, la nivel global. Aceasta tendința alarmanta a fost constatata in special in cazul cancerelor gastrointestinale, cum ar fi cancerul colorectal, pancreatic și al cailor biliare, iar cercetatorii cred ca…

- Cercetatorii de la Banca Mondiala au prezentat o lista cu 20 de țari ale caror orașe populate sint cele mai predispuse la inundații potențial mortale din cauza schimbarilor climatice. Olanda este recunoscuta drept țara cu cele mai mari riscuri, urmata de Vietnam, Laos, Bangladesh și Fiji. In top 20…