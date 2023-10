Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul in varsta de 67 de ani care era dat disparut de 10 zile a fost gasit decedat pe un teren parțial impadurit din Lugoj. Barbatul a plecat in dimineața zilei de 4 octombrie de acasa și de atunci nimeni nu a mai știut nimic de el. Polițiștii Biroului de Investigatii Criminale…

- Descoperire macabra, sambata, la Lugoj. Un barbat de 67 care era dat disparut de luna trecuta a fost descoperit mort pe un teren din Lugoj. Nu prezenta semne de violența pe corp. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- Sambata, in jurul orei 12, polițiștii Biroului de Investigatii Criminale Lugoj, au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul ca pe un teren din prelungirea strazii Dacilor, din municipiul Lugoj, a fost gasita o persoana decedata. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca cele sesizate…

- Descoperire macabra, astazi, in jurul orei 12:00, la Lugoj. Polițiștii Biroului de Investigatii Criminale au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca pe un teren din prelungirea strazii Dacilor a fost gasita o persoana decedata. „Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca cele sesizate…

- Barbat dat disparut, gasit fara viața in Timiș. La data de 14 octombrie a.c, in jurul orei 12:00, polițiștii Biroului de Investigatii Criminale Lugoj, au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul ca pe un teren din prelungirea strazii Dacilor, din municipiul Lugoj, a fost...

- Moarte invaluita de mister la Timișoara. Cadavrul unui barbat de 59 de ani a fost gasit intr-un canal de irigatie, in apropiere de periferia orasului. La data de 01 octombrie a.c., in jurul orei 13:57, polițiștii Secției 4 Urbane Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca, in zona Calea Torontalului,…

- Descoperire macabra in Mangalia. O fata de 12 ani a fost gasita moarta intr-un parc din Mangalia, in aceasta dimineața. Trupul fetei a fost descoperit la ora 5.30 in parc. Polițiștii fac cercetari la fața locului. Avea urme de violenta pe corp S-a constatat ca pe trup fata avea semne de violența, iar…

- La data de 31.07.2023, in jurul orei 04:20, polițiștii Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției municipiului Logoj, in timp ce efectuau serviciul de patrulare, au observat pe strada Ion Neculce din municipiu, un barbat in varsta de 36 de ani, din judetul Vilcea ce se afla langa un autoturism și…