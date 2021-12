Stiri pe aceeasi tema

- BULETIN DE PRESA Mare atentie la mijloacele de incalzire Incendiu la o locuinta din comuna Tamaseu Miercuri, 01 decembrie a.c., in jurul orei 18.05, in urma unui apel primit prin Sistemul Unic 112, care sesiza izbucnirea unui incendiu la o locuinta situata in localitatea Parhida, comuna Tamaseu, Inspectoratul…

- Mai multe familii sunt afectate de un incendiu violent izbucnit joi la pranz in Constanța. Flacarile s-au extins la 7 baraci din zona.Pompierii militari de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Dobrogea” au fost solicitați sa intervina joi, 2 decembrie, pentru un incendiu izbucnit la o baraca,…

- O femeie a fost gasita decedata in ConstantaDin informatiile furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta, un incendiu a izbucnit intr un apartament, situat pe strada Soveja din municipiului, iar in interiorul apartamentului a ars gunoi menajer pe o suprafata…

- Oradea, 28.10.2021BULETIN DE PRESAIncendiu in Cimitirul Municipal Oradea Pompierii militari oradeni au actionat timp de peste cinci ore pentru localizarea, lichidarea si inlaturarea efectelor negative ale unui incendiu care a cuprins tone de deseuri depozitate pe o platforma din Cimitirul Municipal…

- . In cursul zilei de ieri, in jurul orei 23:30, dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Someș” al județului Satu Mare a fost alertat sa intervina pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca, in localitatea Moftinu Mic. La fața locului s-au deplasat 7 pompieri militari…

- . Astazi, in jurul orei 11 :50, dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Someș” al județului Satu Mare a fost alertat sa intervina pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un siloz cu cereale, in loc. Carașeu. La fața locului s-au deplasat 9 pompieri militari cu doua autospeciale…

- „La fața locului intervin doua autospeciale cu apa și spuma și o auto platforma pentru intervenții și salvari de la înalțimi. Este afectat un apartament de la etajul 1, respectiv o camera și balcon. Locatarii din scara erau…

- COMUNICAT DE PRESAIncendii in Biharia, Girisu de Cris si Oradea In data de 22 septembrie a.c., echipajele de pompieri militari din cadrul a doua subunitati ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ldquo;Crisana" al judetului Bihor au actionat pentru stingerea incendiilor produse la doua terenuri…