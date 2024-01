Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrul unui barbat de 70 de ani a fost recuperat, joi seara, dintr-o zona greu accesibila din Tritenii de Sus."Pompierii au fost solicitați sa ajute la recuperarea unui cadavru aflat intr-o zona greu accesibila. Mai exact, a fost vorba despre un barbat de aproximativ 70 de ani. La fața locului a acționat…

- Un barbat in varsta de aproximativ 70 de ani a fost gasit decedat in zona dificil accesibila din Tritenii din Sus. ISU Cluj a raportat descoperirea trupului barbatului in seara zilei de joi in zona cu acces dificil. „Serviciul de Pompieri a fost solicitat pentru a asista la recuperarea unui cadavru…

- Descoperire șocanta in județul Constanța acolo unde, intr-un canal de aducțiune, a fost gasit trupul neinsuflețit al unui barbat. Chiar in aceste momente, oamenii legii fac cercetari la fata locului.

- Descoperire macabra intr-un parc din Pitești, acolo unde a fosr gasit cadavrul unui barbat. Potrivit primelor informații, ar fi vorba despre un barbat in varsta de 54 de ani. In acest caz, oamenii legii au demarat o ancheta.

- Cadavrul unui barbat a fost descoperit, marti, in raul Somes, acesta fiind scos de catre pompierii din municipiul Satu Mare, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Somes" Satu Mare.Potrivit sursei citate, pompierii au fost solicitati sa intervina in zona podului galben din municipiul Satu…

- Un tanar din Sibiu a sunat la poliție pentru a anunța ca tatal sau a murit in casa. Polițiștii au mers de urgența la locuința acestuia și au constatat ca intr-adevar un barbat in varsta de 50 de ani era mort in casa iar in locuința se mai afla și fiul sau in varsta de 25 de ani, cel care sunase la poliție.Tanarul…