Autoritatile din Mauritania au anuntat ca pe costele nordice ale tarii au fost descoperite cadavrele a 16 migranti, informeaza Rador Radio Romania.

Descoperirea a fost facuta la o saptamana dupa ce 13 cadavre au fost gasite in barci in deriva in aceeasi zona, in apropiere de orasul Nouadhibou.

Potrivit informatiilor, se pare ca toti cei 16 migranti s-au ]necat dupa ce barcile in care se aflau au lovit stancile din apropierea malurilor mauritane.