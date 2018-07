Stiri pe aceeasi tema

- Un schelet de om spanzurat de un stalp de energie electrica, avand in buzunar o Biblie in limba romana, a fost gasit intamplator, in Milano. Descoperirea macabra a fost facuta de un grup de...

- Un barbat in varsta de 56 de ani a fost gasit spanzurat de o grinda a casei. Cel care a facut descoperirea macabra a fost fratele victimei care a sunat la 112. Medicii sositi la fata locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva pe barbat. Tragedia s-a produs in comuna…

- Tragedie intr-o familie din Timis. Un barbat a fost gasit de soția sa spanzurat de o grinda, la intrarea in gospodaria sa din satul Luncani, care apartine de comuna Tomesti. Conform lugojinfo.ro, barbatul era padurar. Descoperirea a facut-o sotia sa, care a alertat autoritatile. Oamenii legii nu exclud…

- O femeie a fost gasita moarta in casa, joi dupa amiaza. Descoperirea a fost facuta de cadrele medicale si politisti, care au intrat, la solicitarile rudelor, in apartamentul din municipiul Botosani al femeii, situat intru-un bloc de pe Calea Nationala,. Oamenii erau alarmati ca femeia in varsta de 68…

- Un barbat din Curtea de Arges si-a incheiat socotelile cu viata la barajul Noaptes, din judetul Arges. Descoperirea macabra a fost facuta de un militar, care a zarit trupul barbatului prin binoclu.

- O minora in varsta de 15 ani, din satul Paiseni, judetul Suceava, si-a pus capat zilelor dupa ce tatal ei i-a luat telefonul mobil din cauza ca statea numai cu nasul in telefon si avea un limbaj obscen.