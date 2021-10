Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința au gasit indicii despre ceea ce ar putea fi prima planeta descoperita in afara galaxiei noastre, relateaza BBC. Pana in prezent au fost descoperite aproape 5.000 de „exoplanete” – lumi care orbiteaza in jurul unor stele dincolo de Soare, dar toate acestea au fost localizate in interiorul…

- O descoperire istorica a fost facuta marți in Bender. O serie de tuneluri subterane au fost gasite chiar in centrul orașului, de catre drumarii care reparau o porțiune de strada. Drumarii au identificat tunelurile, la intersecția strazilor Lenin și Comunisticescaia, dupa ce in timpul lucrarilor s-a…

- GW Ori este un sistem stelar la 1.300 de ani-lumina de Pamant, aflat in constelația Orion. Este inconjurat de un disc imens de praf și gaz, o caracteristica obișnuita a sistemelor stelare tinere care tocmai ce incep sa formeze planete. In mod fascinant, insa, acest sistem nu are nici o stea, nici doua,…

- Luna se pregatește astazi sa iasa din zodia Varsator, in continuare susținandu-ne nevoia de detașare emoționala, mai ales in contextul in care resimțim careul lui Venus, planeta iubirii, din Scorpion, cu Saturn retrograd, planeta limitarilor, din Varsator. Cu alte cuvinte, ziua de astazi, din punct…

- Ce descoperire au facut cercetatorii in Marea Roșie? Experții in științe marine sunt extrem de surprinși de ceea ce au gasit in apa. Noutatea a fost identificata in insula Al-Waqadi din Arabia Saudita. Descoperire uluitoare in Marea Roșie: are aproximativ 600 de ani Experții marini au ramas uimiți in…

- Un barbat disparut dintr-o locație din Sectorul 2, unde s-au identificat urme ce pareau a fi sange, a fost gasit mort, joi, pe un teren viran. Barbatul avusese un conflict, in urma cu o luna, cu un cunoscut, acesta fiind banuit de omor și reținut. Serviciul Omoruri din cadrul Poliției Capitalei…