- Descoperire incredibila facuta de un barbat din Dolj cu ajutorul unui detector de metale. A dat peste o adevarata comoara, unul din cele mai mare tezaure monetare gasite in ultimii 60 de ani in aceasta zona de la noi din țara. Monedele romane de argint vor ajunge in colecția Muzeului Olteniei. Cele…

- A crezut ca a descoperit o avere, insa, in realitate, a dat peste trei bombe. Este povestea unui vasluian, cautator de comori, care a dat peste ce nu se aștepta. A gasit cu detectorul de metale trei bombe care ar fi putut exploda pe loc.

- Un tanar olandez a gasit cu ajutorul unui detector de metale o comoara medievala de aur și argint, ingropata in jurul anului 1250. Este vorba despre patru pandantive de aur, pe care femeile de acum 1000 de ani și le atarnau la urechi, și o mana de monede de argint. Tanarul, care este istoric, a povestit…

