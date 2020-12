Adrian Marinescu, medic primar infecționist la ”Matei Balș”, a vorbit la Realitatea Plus despre modul in care acționeaza vaccinul, reacțiile adverse și mutațiile suferite de virus. A condus intervenția VIOLENTA a jandarmilor la protestul din 10 august și acum a fost numit șef ”Rolul pe care il are vaccinul este de a impiedica imbolnavirea, de a reduce probabilitatea de a face o forma severa. Daca vorbim de noțiunea de infectare, de faptul ca virusul ajunge in caile respiratorii, da, virusul poate ajunge. Multiplicarea virusului la nivelul porților de intrare va fi insa mai redusa, ceea ce…