Stiri pe aceeasi tema

- Ruinele scufundate ale unui drum vechi de 7.000 de ani se ascund sub apa in largul coastei insulei croate Korcula. Structura neolitica a conectat candva insula la un teritoriu antic, artificial, potrivit site-ului de stiri stiintifice Live Science. Arheologii au anuntat descoperirea "structurilor ciudate"…

- Cercetatorii finlandezi cred ca anumite bacterii prezente in intestine ar putea fi cauza maladiei Parkinson, boala care afecteaza peste opt milioane de persoane la nivel global, potrivit Organizației Mondiale a Sanatații. Cercetatorii de la Universitatea din Helsinki au anunțat, recent, ca au indentificat…

- "Am aflat cu tristete vestea disparitiei profesorului Mircea Babes, eminent arheolog si profesor, unul dintre cei mai distinsi specialisti in studierea epocii Lategrave;ne in spatiul carpatic si dunarean. Intre anii 1997 2007 a fost titular al Facultatii de Istorie din Universitatea din Bucuresti, calitate…

- Utilizarea la scara larga a antibioticelor in creșterea animalelor a dus la apariția unor bacterii care sunt mai rezistente la sistemul imunitar uman, au avertizat oamenii de știința, potrivit The Guardian.Studiul arata ca antimicrobianul colistin, care a fost folosit timp de decenii ca stimulator de…

- Tara celor 1000 de insule, Croatia este o destinatie tusitica tot mai apreciata de turistii romani. Daca vrei sa mergi si tu intr o vacanta in Croatia, iti prezentam cele mai interesante atractii turistice din Zadar, oras superb din nordul regiunii dalmate, cu iesire la Marea Adriatica.Biserica Sf.…

- O echipa de cercetare din China a publicat o analiza a mostrelor prelevate cu mai bine de trei ani in urma din piața Wuhan, unde se vindeau fructe de mare și animale salbatice vii, și care este considerata locul din care a izbucnit focarul de Covid-19, informeaza BBC . Studiu arata ca mostrele testate…

- Sute de oameni au fost evacuați, duminica, dintr-un port din Croația, pentru dezamorsarea unei mine subacvatice, veche de aproape un secol. Aceasta a fost descoperita inca din luna iunie, cantarește 150 de kilograme și ar proveni din cel de-al Doilea Razboi Mondial.

- O mina subacvatica de 150 kg din cel de-Al Doilea Razboi Mondial, care a fost descoperita in iunie intr-un port din Croatia, a fost dezamorsata duminica intr-o operatiune care a necesitat evacuarea a sute de locuitori, au transmis autoritațile locale din Rijeka.