Descoperire arheologică surprinzătoare la Valeapai Firma care executa proiectul de alimentare cu apa in sat nu mai poate avansa cu lucrarile, descoperirea incurcandu-i planurile in mod absolut surprinzator. „Ceea ce pentru mulți dintre cetațenii satului Valeapai era un mit, o poveste, asa cum se anunta joi, 7 noiembrie 2019, pe pagina oficiala a localitatii, s-a dovedit a fi adevarat. Lucrarile de alimentare cu apa au scos la iveala un tunel zidit din caramida arsa care, dupa cum arata, nici nu iti vine sa crezi ca a fost ascuns acolo cateva sute de ani. El se pare ca ar trece pe „drumul mare", prin fața caselor, pe sub șanțuri.

