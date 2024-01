Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire rara intr-o padure din Bihor. Un pasionat de detecția de metale a gasit, zilele trecute, un inel din aur, care ar data din Epoca Medievala timpurie. Bijuteria veche de 1500 de ani era in pamant, la circa 25 de centimetri adancime. "Probabil inelul a fost pierdut in padure, iar posesorul…

- Banca Naționala a Romaniei a emis la finele lui 2023 o moneda de aur de 24 de karate prin care a marcat implinirea a 45 de ani de la o descoperire arheologica remarcabila in comuna vasluiana Bunești-Averești

- Agenția Naționala Arheologica informeaza despre faptul ca au fost gasite recent fragmentele unei amfore stravechi, noteaza Noi.md. Faimoasa amfora pictata cu reprezentari antropomorfe de la Chirileni. Recipientul a fost descoperit in stare fragmentara de arheologul Veaceslav Bicbaev intr-un cuptor de…

- V-aș invita sa nu luați in considerare cele scrise de mine mai jos decit dupa ce va gindiți singuri la toate cele care va sint livrate cu aer de mari reușite. Cica am facut un pas important pentru ridicarea vizelor in America. Adica de prin 2024. Numai ca aceasta ne-a transmis-o ambasadoarea SUA intr-o…

- Descoperire uluitoare facuta de oamenii de știința: 'exista o relație puternica intre Covid si particulele fine!'Un studiu al Universitații Tor Vergata din Roma Tor și ENEA, publicat in revista ''Science of The Total Total Environment'' evidentieaza ca legatura dintre proteina Spike a virusului, cheia…

- O descoperire arheologica remarcabila a avut loc in comuna Brusturi, acolo unde un rezident local a gasit mai multe bucați de topoare celtice și o lama de cuțit, datand de aproximativ 3.000 de ani. Evenimentul a avut loc duminica, iar obiectele au fost predate marți Muzeului Tarii Crisurilor, unde vor…

- O noua descoperire a lasat semne de intrebare. Nu cu foarte mult timp in urma, un barbat, locuitor al orașului Oradea, pasionat de istorie, a facut o descoperire remarcabila intr-o padure din comuna Brusturi, județul Bihor. Acesta a descoperit o comoara veche de 3.000 de ani. A fost predata Muzeului…

- Un limbaj stravechi, pierdut de mii de ani, a fost redescoperit in Turcia ● Astronomii au identificat o planeta unicat, pe care ploua cu nisip ● Pur entuziasm sau chiar a fost efectuata o descoperire arheologica majora in Belgia?